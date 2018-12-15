Молодь має збудувати країну, а ми їм в цьому допоможемо, – Андрій Садовий

Якісна освіта в кращих вишах світу, можливість першого кар’єрного кроку, підтримка власної справи та доступне житло – так Садовий пояснив молодіжну політику своєї команди.

Про це Андрій Садовий розповів в коментарі 24 каналу.

Молоді люди повинні бути в фарватері політичних процесів. Ніколи для них ніхто країну не збудує. Самі – вперед, перемагати і будувати країну. Завдання, яке ми сьогодні ставимо перед собою – забезпечити доступні кредити на житло та можливість першого кар’єрного кроку. І тут я наводжу приклад Львова. У нас понад 10 тисяч студентів пройшли стажування у міській раді, а кращі отримали роботу,

– зазначив лідер "Об’єднання "Самопоміч", майбутній кандидат на посаду Президента України Андрій Садовий.

Окрім того, повинна бути дієва державна програма для започаткування власної справи – гранти, які уже дають у Львові. Окреме завдання – якісна освіта, зокрема за кордоном.

"Маєте класну людину – допоможіть її хоча б рік повчитися в Оксфорді, Кембриджі чи Гарварді. Щоб вона потім зі знаннями приїхала сюди і тут, маючи державницьку посаду, могла цю країну робити успішною. Це ті речі, які держава повинна робити вже. Якщо не буде підтримки молодих людей – вони виїдуть. А що таке молоді люди? Це двигун, який країну рухає вперед. Ми не можемо його втратити", – додав Садовий.