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      Молодой кабмин Гончарука – прививка от старых, коррупционных связей, – Вадим Карасев

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      Алексей Гончарук / Фото з Facebook

      Молодой Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Алексеем Гончаруком – это прививка для страны от коррупционных связей. Именно по этой причине украинцы предпочли на выборах новую команду старым политикам.

      Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Вадим Карасев.

      “Власть всегда повышала тарифы на газ. Правительства Гройсмана и Яценюка повышали тарифы на газ для населения и представляли это как необходимость. Правительство Алексея Гончарука заявило что цены в платежках можно снизить на 400 грн как минимум. Сегодня важно искать пути для минимизации расходов денег населения за газ и видно что Гончарук нашел такое решение. Поэтому, впервые за последние 5 лет правительство не повышает цены за газ, а понижает и это хорошо решение для простых людей”, – заявил политолог.

      Он также добавил, премьер Гончарук, благодаря опыту и пониманию экономических процессов, умеет находить решение и выполнять задачи, которые ставит перед ним президент.

      “Гончарук грамотный экономист, имеет опыт работы в иностранных финансовых институциях, по этому его взгляд свежий и модерный. Более того, молодость может пугать некоторых, но для Украины молодой Кабмин, это прививка от старых коррупционных связей”, – отметил эксперт.

      По его словам, украинцы предпочли молодых политиков старым, потому что ни премьер Гончарук, ни президент Зеленский не были замешаны в коррупционных скандалах ранее.

      “Они не имеют коррупционного прошлого. Такого прошлого не имеет Владимир Зеленский, поэтому граждане поставили на него и его команду потому что старые политики показали свою недееспособность на протяжении всей модерной истории Украины. К слову, взгляните на Финляндию, там тоже молодежь пришла к управлению страной. Поэтому дорогу молодым”, – подытожил Вадим Карасев

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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