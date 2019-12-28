Молодой кабмин Гончарука – прививка от старых, коррупционных связей, – Вадим Карасев
Молодой Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Алексеем Гончаруком – это прививка для страны от коррупционных связей. Именно по этой причине украинцы предпочли на выборах новую команду старым политикам.
Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Вадим Карасев.
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