Молодий кабмін Гончарука – щеплення від старих, корупційних зв'язків, – Вадим Карасьов

Молодий Кабінет міністрів України, що очолив прем'єр Олексій Гончарук, – це щеплення для країни від корупційних зв'язків. Саме з цієї причини українці віддали перевагу на виборах новій команді, а не старим політикам.

Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Вадим Карасьов.

"Влада завжди підвищувала тарифи на газ. Уряду Гройсмана і Яценюка підвищували тарифи на газ для населення і представляли це як необхідність. Уряд Олексія Гончарука заявив, що ціни в платіжках можна знизити на 400 гривень як мінімум. Сьогодні важливо шукати шляхи для мінімізації витрат грошей населення за газ і видно, що Гончарук знайшов таке рішення. При цьому, вперше за останні 5 років уряд не підвищує ціни за газ, а знижує і це добре рішення для простих людей", – заявив політолог.

Він також додав, що прем'єр Гончарук, завдяки досвіду і розумінню економічних процесів, вміє знаходити рішення і виконувати завдання, які ставить перед ним президент.

"Гончарук грамотний економіст, має досвід роботи в іноземних фінансових інституціях, з цього його погляд свіжий і модерний. Більш того, молодість може лякати деяких, але для України молодий Кабмін, це щеплення від старих корупційних зв'язків", – зазначив експерт.

За його словами, українці віддали перевагу молодим політикам замість старих, тому що ні прем'єр Гончарук, ні президент Зеленський не були замішані в корупційних скандалах раніше.

"Вони не мають корупційного минулого. Такого минулого не має Володимир Зеленський, тому громадяни поставили на нього і його команду бо старі політики показали свою недієздатність протягом усієї модерної історії України. До слова, погляньте на Фінляндію, там теж молодь прийшла до управління країною. Тому дорогу молодим ", – підсумував Вадим Карасьов.