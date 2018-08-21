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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Молодую женщину застрелили среди бела дня в Виннице

45 Читати новину українською
В Виннице застрелили женщину
В Виннице застрелили женщину / Фото из открытых источников

Во вторник, 21 августа, в Виннице застрелили молодую женщину – неизвестный трижды выстрелил в нее в довольно людном месте.

Об этом сообщила журналистка Виктория Никитюк на своей странице в Facebook.

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Убийство, которое произошло сегодня около десяти утра на Привокзальной, шокировало всю Винницу. Буквально за несколько метров от железнодорожных путей и автобусной остановки нашли мертвой 32-летнюю Виталину Плахотнюк. Известно, что преступник стрелял трижды,
– говорится в сообщении.

По словам журналистки, родственники не могут понять мотивов преступника.

"Женщина была порядочная и спокойная из обычной семьи, богатств не имела, работала бухгалтером. После развода жила с родителями, воспитывала 6-летнюю дочь Варвару, которую на днях мечтала отвести в первый класс", – написала Виктория.

Журналистка подчеркнула, что женщину убили в людном месте – рядом с дорогой, жилыми домами и стоянкой такси. Семья погибшей просит всех неравнодушных о помощи.

"Если Вы что-то видели или слышали, или, может, видео с Вашего регистратора может помочь в расследовании, пожалуйста, свяжитесь с родными нашей землячки. Конфиденциальность они гарантируют. Не будем равнодушными. Вот контакты: 063 024 4218, 093966 8454", – отметила журналистка.

 

Теги: Криминальные новости Винница Новости Украины
Источник: 24 канал
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