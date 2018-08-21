Молоду жінку застрелили серед білого дня у Вінниці

У вівторок, 21 серпня, у Вінниці застрелили молоду жінку – невідомий тричі вистрілив в неї в доволі людному місці.

Про це повідомила журналістка Вікторія Нікітюк на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Стрілянина в Одесі: поранено 45-річного чиновника

Вбивство, яке сталось сьогодні близько десятої ранку на Привокзальній, шокувало всю Вінницю. Буквально за кілька метрів від залізничних колій та автобусної зупинки знайшли мертвою 32-річну Віталіну Плахотнюк. Відомо, що злочинець стріляв тричі,

– йдеться у повідомленні.

За словами журналістки, родичі не можуть зрозуміти мотивів злочинця.

"Жінка була порядна і спокійна зі звичайної сім'ї, багатств не мала, працювала бухгалтером. Після розлучення мешкала з батьками, виховувала 6-річну дочку Варвару, яку днями мріяла відвести в перший клас", – написала Вікторія.

Журналістка підкреслила, що жінку вбили в людному місці – поруч з дорогою, житловими будинки і стоянкою таксі. Сім'я загиблої просить всіх небайдужих про допомогу.

"Якщо Ви щось бачили чи чули, чи, може, відео з Вашого реєстратора може допомогти у розслідуванні, будь ласка, зв'яжіться із рідними нашої землячки. Конфіденційність вони гарантують. Не будьмо байдужими. Ось контакти: 063 024 4218, 093966 8454", – зазначила журналістка.