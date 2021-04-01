Львовский форум по безопасности обнародовал отчет по результатам общего с Киевской школой экономики проекта "Успешная Украина – моделирование решений для будущего".

В рамках проекта успешные молодые украинцы, представители публичной службы, местного самоуправления, войска, бизнеса, гражданского общества и сферы просвещения в течение месяца дискутировали об идеях позитивного развития, которые могут объединить сегодня страну.

С полным текстом отчета и участниками проекта можно ознакомиться по ссылке: УСПЕШНАЯ УКРАИНА: моделирование для будущих решений.

Молодые украинцы отмечают, что олигархическая система является сегодня ключевым препятствием для развития страны, поэтому необходимо срочно создавать альянсы для противодействия монопольному доступу олигархов к ресурсам и обеспечения "честных правил игры" для всех.

"Только единство местного самоуправления, поддержка среднего класса и умный гражданин могут создать альтернативу олигархической системе в Украине".

Силами, которые способны бросить вызов олигархам, участники моделирования считают объединенный малый и средний бизнес и сильные общины, которые получили значительные полномочия в результате реформы децентрализации. Новый общественный договор возможно создать только через политическое представительство этих сил и рост общественного сознания украинцев через образование, пропаганду общей ответственности за страну и собственность.

В документе указано, что само общество ответственных собственников и образованных граждан – является тем будущим, к которому нам, украинцам, стоит стремиться.

"Богатым быть не стыдно, когда деньги заработаны честно".

Что касается внешней политики, участники отмечают необходимость прагматичного подхода к международному сотрудничеству и стремление к равноценному и равносильному партнерству с другими странами, особенно со странами Балтии и Черного моря, которые больше всего чувствуют угрозу российского вторжения.

В частности, в отчете говорится о необходимости преодоления инфантилизма – ожидания, что другие страны будут решать проблемы Украины за нас, и необходимости более активного участия Украины в международном сотрудничестве по решению глобальных угроз.

Проект реализован при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.