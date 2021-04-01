Львівський безпековий форум оприлюднив звіт за результатами спільного з Київською школою економіки проєкту "Успішна Україна – моделювання рішень для майбутнього".

В рамках проєкту успішні молоді українці, представники публічної служби, місцевого самоврядування, війська, бізнесу, громадянського суспільства та сфери просвітництва протягом місяця дискутували про ідеї позитивного розвитку, які можуть об'єднати сьогодні країну.

З повним текстом звіту та учасниками проєкту можна ознайомитись за посиланням: УСПІШНА УКРАЇНА: моделювання для майбутніх рішень.

Молоді українці зазначають, що олігархічна система є сьогодні ключовою перешкодою для розвитку країни, тому необхідно терміново створювати альянси для протидії монопольному доступу олігархів до ресурсів та забезпечення "чесних правил гри" для всіх.

"Лише єдність місцевого самоврядування, підтримка середнього класу та розумний громадянин можуть створити альтернативу олігархічній системі в Україні".

Силами, які здатні кинути виклик олігархам, учасники моделювання вважають об'єднаний малий та середній бізнес та сильні громади, які отримали значні повноваження внаслідок реформи децентралізації. Новий суспільний договір можливо створити лише через політичне представництво цих сил та зростання суспільної свідомості українців через освіту, пропагування спільної відповідальності за країну та власність.

В документі зазначено, що саме суспільство відповідальних власників та освічених громадян – є тим майбутнім, до якого нам, українцям, варто прагнути.

"Багатим бути не соромно, коли гроші зароблені чесно".

Щодо зовнішньої політики, учасники наголошують на необхідності прагматичного підходу до міжнародної співпраці та прагнення до рівноцінного та рівносильного партнерства з іншими країнами, особливо з країнами Балтії та Чорного моря, які найбільше відчувають загрозу російського вторгнення.

Зокрема, у звіті йдеться про необхідність подолання інфантилізму – очікування, що інші країни будуть вирішувати проблеми України за нас, та необхідність активнішої участі України у міжнародній співпраці щодо вирішення глобальних загроз.

Проєкт реалізовано за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.