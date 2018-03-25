Молодые актеры с особыми потребностями не могут попасть на конкурс фестиваля

Актеры и танцовщики из Черкасс мечтают об участии в фестивале, который называется "Путь". Он проходит во Львове и объединяет танцоров со всей Украины. Это особое действо, ибо все участники – это люди с инвалидностью. Но несмотря на боль и трудности, они не сидят на диване, а танцуют.

Международный фестиваль особых театров "Путь" происходит в мае во Львове. Каждое движение участники повторяют сотни раз. В студии совершенствует свое искусство 20 танцовщиков, все с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Среди них и 21-летняя Анна Деркач, у нее ДЦП.

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"Я хотела, чтобы получилось, и мне это наконец удалось. Будем там танцевать рок-н-ролльный номер", – прокомментировала танцовщица Анна Деркач.

По словам хореографа Зинаиды Мизиной, подготовка участников к фестивалю занимает от двух месяцев до полугода.

На фестивале молодые актеры мечтают показать не только танцы, но и театральные номера.

Для них это будет не впервые. Ведь участие в действе принимали два года подряд. Деньги тогда дали благотворители, однако в этом году желающих помочь не нашлось. Родители детей с особыми потребностями рассказывают: творческую студию для занятий обустроили сами. Но средств на нынешнюю поездку у них нет. Речь идет об около 20 тысячах гривен – это цена в обе стороны.

Хотя юные таланты до конца не уверены, или подарит им судьба шанс таки выступить во Львове, тренировки не бросают. И в каждый номер вкладывают все силы и любовь.