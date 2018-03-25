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Молоді актори з особливими потребами не можуть потрапити на конкурс фестивалю

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Актори та танцівники з Черкас марять участю у фестивалі, який називається "Шлях". Він відбувається у Львові і об'єднує танцівників зі всієї України. Це особливе дійство, бо всі учасники – це люди з інвалідністю. І попри біль та труднощі, вони не сидять на дивані, а танцюють.

Міжнародний фестиваль особливих театрів "Шлях" відбувається у травні у Львові. Кожен рух учасники повторюють сотні разів. У студії вдосконалює своє мистецтво 20 танцівників, всі з вадами опорно-рухового апарату. Серед них і 21-річна Анна Деркач, у неї ДЦП.

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"Я хотіла, щоб вийшло і мені це нарешті вдалося. Будемо там танцювати рок-н-рольний номер", – прокоментувала танцівниця Анна Деркач.

За словами хореографа Зінаїди Мізіної, підготовка учасників до фестивалю займає від двох місяців до півроку.

На фестивалі молоді актори мріють показати не лише танці, а й театральні номери.

Для них це буде не вперше. Адже участь у дійстві брали два роки поспіль. Гроші тоді дали благодійники, проте цього року охочих допомогти не знайшлося. Батьки дітей з особливими потребами розповідають: творчу студію для занять облаштували самі. Але коштів на цьогорічну поїздку у них немає. Мова йде про близько 20 тисяч гривень – це ціна в обидві сторони.

Хоча юні таланти до кінця не впевнені чи подарує їм доля шанс таки виступити у Львові, тренування не покидають. І в кожен номер вкладають всі сили і любов.

Теги: Новини України Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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