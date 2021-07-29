Об этом министр внутренних дел сообщил во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ в четверг, 29 июля.

Читайте также В Украине могут появиться платные автобаны: ориентировочная стоимость

Контроль за перевозчиками

Мы достигли договоренностей с руководством Министерства инфраструктуры относительно того, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог,

– сказал глава МВД.

В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте к сфере компетенции Нацполиции.

Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха

Габаритно-весовой контроль

Денис Монастрыский добавил, что планируется построить в Украине около 100 высокоточных площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм.

МВД выступит с предложением построения таких площадок местными общинами за собственные средства. Это сохранит местные и региональные дороги, будут поступления в местные бюджеты,

– подытожил министр.

Монастырский хочет передать полиции контроль за автоперевозчикам / Фото МВД