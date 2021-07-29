Про це міністр внутрішніх справ повідомив під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад і Національної ради реформ у четвер, 29 липня.

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Контроль за перевізниками

Ми досягли домовленостей з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг,

– сказав глава МВС.

Зокрема, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Нацполіції.

Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку

Габаритно-ваговий контроль

Денис Монастриський додав, що планується побудувати в Україні близько 100 високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.

МВС виступить з пропозицією побудови таких майданчиків місцевими громадами за власні кошти. Це збереже місцеві та регіональні дороги, будуть надходження до місцевих бюджетів,

– підсумував міністр.



Монастирський хоче передати поліції контроль за автоперевізникам / Фото МВС