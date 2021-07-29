Про це міністр внутрішніх справ повідомив під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад і Національної ради реформ у четвер, 29 липня.
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Контроль за перевізниками
Ми досягли домовленостей з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг,
– сказав глава МВС.
Зокрема, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Нацполіції.
- Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку
Габаритно-ваговий контроль
Денис Монастриський додав, що планується побудувати в Україні близько 100 високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.
МВС виступить з пропозицією побудови таких майданчиків місцевими громадами за власні кошти. Це збереже місцеві та регіональні дороги, будуть надходження до місцевих бюджетів,
– підсумував міністр.
Монастирський хоче передати поліції контроль за автоперевізникам / Фото МВС