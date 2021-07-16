Это в эфире 24 канала отметил нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов. Он заявил, что ему не стыдно за новое назначение в Кабмине.
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"У Дениса Монастырского есть достаточно мощная поддержка и авторитет в парламенте. Я думаю, что этот опыт работы в парламенте и общения с коллегами как раз понадобится для внедрения всех реформ, о которых говорится", – заверил Маслов.
Нардеп считает, что Арсен Аваков является достаточно мощной политической фигурой, которая долго руководила сложным министерством.
Однако мне точно не стыдно за того человека, которого назначили министром. У меня есть полная вера в то, что Монастырский будет эффективным и качественным министром,
– заявил Маслов.
По его словам, у Монастырского есть серьезный стержень. "Это благородный, честный, умный и профессиональный человек. Не каждого нардепа и даже председателя комитета так приветствовал зал, как его", – подытожил Маслов.
Маслов прокомментировал назначение Монастырского: смотрите видео
Назначение Монастырского: кратко
- Экс-министр Арсен Аваков написал заявление об отставке 13 июля.
- В этот же день Денису Монастырскому предложили возглавить министерство, тот согласился.
- За назначение Монастырского 16 июля проголосовал 271 нардеп.
- Он принес присягу под бурные аплодисменты. Видео можно посмотреть здесь.