Это в эфире 24 канала отметил нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов. Он заявил, что ему не стыдно за новое назначение в Кабмине.

К теме Монастырский стал министром внутренних дел вместо Авакова

"У Дениса Монастырского есть достаточно мощная поддержка и авторитет в парламенте. Я думаю, что этот опыт работы в парламенте и общения с коллегами как раз понадобится для внедрения всех реформ, о которых говорится", – заверил Маслов.

Нардеп считает, что Арсен Аваков является достаточно мощной политической фигурой, которая долго руководила сложным министерством.

Однако мне точно не стыдно за того человека, которого назначили министром. У меня есть полная вера в то, что Монастырский будет эффективным и качественным министром,

– заявил Маслов.

По его словам, у Монастырского есть серьезный стержень. "Это благородный, честный, умный и профессиональный человек. Не каждого нардепа и даже председателя комитета так приветствовал зал, как его", – подытожил Маслов.

Маслов прокомментировал назначение Монастырского: смотрите видео

Назначение Монастырского: кратко