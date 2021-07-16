Про це в ефірі 24 каналу зазначив нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов. Він заявив, що йому не соромно за нове призначення у Кабміні.

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"У Дениса Монастирського є досить потужна підтримка та авторитет у парламенті. Я думаю, що цей досвід роботи в парламенті та спілкування з колегами якраз знадобиться для впровадження всіх реформ, про які мовиться", – запевнив Маслов.

Нардеп вважає, що Арсен Аваков є досить потужною політичною фігурою, яка довго керувала складним міністерством.

Однак мені точно не соромно за ту людину, яку призначили міністром. В мене є повна віра в те, що Монастирський буде ефективним і якісним міністром,

– заявив Маслов.

За його словами, у Монастирського є серйозний стрижень. "Це благородна, чесна, розумна та фахова людина. Не кожного нардепа і навіть голову комітету так вітав зал, як його", – підсумував Маслов.

Маслов прокоментував призначення Монастирського: дивіться відео

Призначення Монастирського: коротко