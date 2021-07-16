Про це в ефірі 24 каналу зазначив нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов. Він заявив, що йому не соромно за нове призначення у Кабміні.
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"У Дениса Монастирського є досить потужна підтримка та авторитет у парламенті. Я думаю, що цей досвід роботи в парламенті та спілкування з колегами якраз знадобиться для впровадження всіх реформ, про які мовиться", – запевнив Маслов.
Нардеп вважає, що Арсен Аваков є досить потужною політичною фігурою, яка довго керувала складним міністерством.
Однак мені точно не соромно за ту людину, яку призначили міністром. В мене є повна віра в те, що Монастирський буде ефективним і якісним міністром,
– заявив Маслов.
За його словами, у Монастирського є серйозний стрижень. "Це благородна, чесна, розумна та фахова людина. Не кожного нардепа і навіть голову комітету так вітав зал, як його", – підсумував Маслов.
Маслов прокоментував призначення Монастирського: дивіться відео
Призначення Монастирського: коротко
- Ексміністр Арсен Аваков написав заяву про відставку 13 липня.
- У цей же день Денису Монастирському запропонували очолити Міністерство, той погодився.
- За призначення Монастирського 16 липня проголосував 271 нардеп.
- Він склав присягу під бурхливі оплески. Відео можна переглянути тут.