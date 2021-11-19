В сообщении руководитель МВД подчеркнул, что он вручил конфискованное у Ильи Кивы оружие. По словам Дениса Монастырского, новые владельцы намного достойнее.
Что было раньше Двое военных Нацгвардии получат наградные пистолеты
Что известно о тех, кто получил оружие
Сергей Сидорин – командир второго батальона оперативного назначения, обезвредил вражеский танк и вывел подразделение из-под массовых обстрелов. Кроме того, в ноябре 2019 года Сидорин организовал эвакуацию 6 раненых украинских бойцов в Луганской области. Во время операции в районе Светлодарской дуги обустроил 9 огневых позиций, что дало преимущество украинским защитникам в боях с оккупантом.
Назарий Ясинский – командир первого батальона оперативного назначения. В декабре 2018 года во время спецоперации обнаружил диверсионную группу из 6 человек. Также Ясинский вывел множество украинских воинов из-под огня.
Денис Монастырский подчеркнул, что оба нацгвардейца проявили свое мужество и храбрость на фронте, на котором защищают Украину с 2014 года.
Свой профессионализм и героизм они не раз подтвердили. И успешными боевыми задачами на передовой в составе АТО и Операции Объединенных сил, и полученными боевыми ранениями, и отличной боевой подготовкой своих подразделений,
– заявил Монастырский.
Конфискация наградных пистолетов в Киеве: главное
- Скандальному нардепу от партии ОПЗЖ Илье Киви вручили наградные пистолеты Glock-19 и АПС в 2015 году.
- 16 ноября 2021 года министр внутренних дел Денис Монастырский подписал указ об аннулировании отличия Кивы, поскольку его поведение недостойно.
- 18 ноября Илья Кива сдал оба наградных пистолета правоохранителям, а вместе с ним и разрешения на их хранение.
Текст публикации Дениса Монастырского
Два боевых комбата, два героя получили сегодня наградное оружие, которое еще вчера принадлежало Илье Киви.
Знакомьтесь – подполковники Назарий Ясинский и Сергей Сидорин.
Боевой опыт у обоих с 2014 года. Эти командиры – гордость Национальной гвардии Украины, гордость нашего государства. Оба комбата достойны быть отмечены наградным огнестрельным оружием, что я сегодня и делаю с большой честью.
Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого был лишен Илья Кива за поступки, дискредитирующие награжденного.
И сегодня это оружие я передаю в руки самых достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев – больше всего!
Слава Украине! Героям Слава!