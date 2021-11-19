В сообщении руководитель МВД подчеркнул, что он вручил конфискованное у Ильи Кивы оружие. По словам Дениса Монастырского, новые владельцы намного достойнее.

Что было раньше Двое военных Нацгвардии получат наградные пистолеты

Что известно о тех, кто получил оружие

Сергей Сидорин – командир второго батальона оперативного назначения, обезвредил вражеский танк и вывел подразделение из-под массовых обстрелов. Кроме того, в ноябре 2019 года Сидорин организовал эвакуацию 6 раненых украинских бойцов в Луганской области. Во время операции в районе Светлодарской дуги обустроил 9 огневых позиций, что дало преимущество украинским защитникам в боях с оккупантом.

Назарий Ясинский – командир первого батальона оперативного назначения. В декабре 2018 года во время спецоперации обнаружил диверсионную группу из 6 человек. Также Ясинский вывел множество украинских воинов из-под огня.

Денис Монастырский подчеркнул, что оба нацгвардейца проявили свое мужество и храбрость на фронте, на котором защищают Украину с 2014 года.

Свой профессионализм и героизм они не раз подтвердили. И успешными боевыми задачами на передовой в составе АТО и Операции Объединенных сил, и полученными боевыми ранениями, и отличной боевой подготовкой своих подразделений,

– заявил Монастырский.

Конфискация наградных пистолетов в Киеве: главное

Скандальному нардепу от партии ОПЗЖ Илье Киви вручили наградные пистолеты Glock-19 и АПС в 2015 году.

16 ноября 2021 года министр внутренних дел Денис Монастырский подписал указ об аннулировании отличия Кивы, поскольку его поведение недостойно.

18 ноября Илья Кива сдал оба наградных пистолета правоохранителям, а вместе с ним и разрешения на их хранение.

Текст публикации Дениса Монастырского

Два боевых комбата, два героя получили сегодня наградное оружие, которое еще вчера принадлежало Илье Киви.

Знакомьтесь – подполковники Назарий Ясинский и Сергей Сидорин.

Боевой опыт у обоих с 2014 года. Эти командиры – гордость Национальной гвардии Украины, гордость нашего государства. Оба комбата достойны быть отмечены наградным огнестрельным оружием, что я сегодня и делаю с большой честью.

Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого был лишен Илья Кива за поступки, дискредитирующие награжденного.

И сегодня это оружие я передаю в руки самых достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев – больше всего!

Слава Украине! Героям Слава!