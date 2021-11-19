У дописі керівник МВС наголосив, що він вручив конфісковану в Іллі Киви зброю. За словами Дениса Монастирського, нові власники є набагато достойнішими.

Що було раніше Двоє військових Нацгвардії отримають нагородні пістолети

Що відомо про тих, хто отримав зброю

Сергій Сідорін – командир другого батальйону оперативного призначення, знешкодив ворожий танк і вивів підрозділ з-під масового обстрілу. Крім того, в листопаді 2019 року Сідорін організував евакуацію 6 поранених українських бійців на Луганщині. Під час операції в районі Світлодарської дуги облаштував 9 вогневих позицій, що надало перевагу українським захисникам у боях з окупантом.

Назарій Ясінський – командир першого батальйону оперативного призначення. У грудні 2018 року під час спецоперації виявив диверсійну групу з 6 людей. Також Ясінський вивів багатьох українських воїнів з-під вогню.

Денис Монастирський наголосив, що обидва нацгвардійці проявили сою мужність та хоробрість на фронті, на якому захищають Україну з 2014 року.

Свій професіоналізм та героїзм вони підтвердили не раз. І успішними бойовими завданнями на передовій в складі АТО та Операції Об’єднаних сил, і отриманими бойовими пораненнями, і відмінною бойовою підготовкою своїх підрозділів,

– заявив Монастирський.

Конфіскація нагородних пістолетів у Киви: головне

Скандальному нардепу від партії ОПЗЖ Іллі Киві вручили нагородні пістолети Glock-19 і АПС у 2015 році.

16 листопада 2021 року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав указ про анулювання відзнаки Киви, оскільки його поведінка є не гідною.

18 листопада Ілля Кива здав обидва нагородні пістолети правоохоронцям, а разом з ним і дозволи на їхнє зберігання.

Текст публікації Дениса Монастирського

Два бойові комбати, два герої отримали сьогодні нагородну зброю, яка ще вчора належала Іллі Киві.

Знайомтесь — підполковники Назарій Ясінський та Сергій Сідорін.

Бойовий досвід в обох з 2014-го року. Ці командири — гордість Національної гвардії України, гордість нашої держави. Обоє комбатів гідні бути відзначені нагородною вогнепальною зброєю, що я сьогодні й роблю з великою честю.

Ще раз зазначу, що це та сама зброя, якої був позбавлений Ілля Кива за вчинки, що дискредитують нагородженого.