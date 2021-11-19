У дописі керівник МВС наголосив, що він вручив конфісковану в Іллі Киви зброю. За словами Дениса Монастирського, нові власники є набагато достойнішими.
Що було раніше Двоє військових Нацгвардії отримають нагородні пістолети
Що відомо про тих, хто отримав зброю
Сергій Сідорін – командир другого батальйону оперативного призначення, знешкодив ворожий танк і вивів підрозділ з-під масового обстрілу. Крім того, в листопаді 2019 року Сідорін організував евакуацію 6 поранених українських бійців на Луганщині. Під час операції в районі Світлодарської дуги облаштував 9 вогневих позицій, що надало перевагу українським захисникам у боях з окупантом.
Назарій Ясінський – командир першого батальйону оперативного призначення. У грудні 2018 року під час спецоперації виявив диверсійну групу з 6 людей. Також Ясінський вивів багатьох українських воїнів з-під вогню.
Денис Монастирський наголосив, що обидва нацгвардійці проявили сою мужність та хоробрість на фронті, на якому захищають Україну з 2014 року.
Свій професіоналізм та героїзм вони підтвердили не раз. І успішними бойовими завданнями на передовій в складі АТО та Операції Об’єднаних сил, і отриманими бойовими пораненнями, і відмінною бойовою підготовкою своїх підрозділів,
– заявив Монастирський.
Конфіскація нагородних пістолетів у Киви: головне
- Скандальному нардепу від партії ОПЗЖ Іллі Киві вручили нагородні пістолети Glock-19 і АПС у 2015 році.
- 16 листопада 2021 року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав указ про анулювання відзнаки Киви, оскільки його поведінка є не гідною.
- 18 листопада Ілля Кива здав обидва нагородні пістолети правоохоронцям, а разом з ним і дозволи на їхнє зберігання.
Текст публікації Дениса Монастирського