В управління комунікації Нацполіції зазначили, що дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї Киви анулювали відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України. Висновок про анулювання дозволів затвердив голова Нацполіції.

Зверніть увагу Киву позбавили права на нагородну зброю через "негідну поведінку"

18 листопада Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у Києві, мовиться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ще 16 листопада заявив про підписання наказу щодо позбавлення Іллі Киви права на нагородну зброю, яку депутату видали ще у 2015 році.

Підставою для відповідного рішення, за словами Монастирського, є негідна поведінка та дії Іллі Киви.

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