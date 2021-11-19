Відповідний указ 19 листопада підписав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Про це він заявив на засіданні Верховної Ради.
До теми Кива вже здав нагородну зброю
Хто отримає нагородну зброю
- Командир другого батальйону оперативного призначення Сергія Сідорін. Він знешкодив ворожий танк і вивів підрозділ з-під масового обстрілу.
- Командир першого батальйону оперативного призначення Назарій Ясінський. Воїн виявляв диверсійні групи і вивів багато бійців з-під вогню.
Саме цю зброю сьогодні вручать цим героям, які насправді мають честь та право бути відзначеними від імені України такою високою відзнакою. Така позиція українського народу та уряду,
– наголосив Монастирський.
Він також підтвердив, що скандальний нардеп Ілля Кива свою нагородну зброю вже здав.
Кива здав свою зброю: що відомо
18 листопада одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива здав поліцейським 2 нагородні пістолети – Glock-19 і АПС, а також дозволи на їхнє зберігання. Нагородну зброю політику вручили ще у 2015 році.
Однак 16 листопада 2021 року Монастирський підписав указ про анулювання відзнаки. Таке рішення він пояснив негідною поведінкою Киви.