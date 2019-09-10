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      Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться

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      Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться
      Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться / ukranews.com

      Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут принимать к расчетам банковские учреждения и магазины с 1 октября 2019 года. Соответствующее решение НБУ принял еще 25 июня.

      В Национальном банке Украины сообщили, что монеты все еще можно будет бесплатно обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

      Кстати: Банки могут обслуживать украинцев по заграничным паспортам

      Бесплатно обменять монеты можно до 30 сентября 2020 года во всех банках, а до 30 сентября 2022 года в учреждениях НБУ и "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Райффайзенбанка Аваль".

      С 1 октября также начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек, но пока ими можно будет расплачиваться.

      Те монеты, которые все-таки будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше. В Нацбанке также анонсировали выход монет номиналом 5 гривен осенью 2019 года.

      С 25 октября НБУ также выпустит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен. Как она будет выглядеть – смотрите здесь.

      Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться: смотрите видео

      Для чего вводят новые банкноты и выводят из обращения монеты?​ В Нацбанке считают, что все это увеличит удобство расчетов украинцев, а также приведет к большей экономии бюджета. В частности потому, что государство уменьшит расходы на чеканку новых монет малых номиналов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги НБУ
      Источник: 24 канал
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