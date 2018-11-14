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      Моника Левински хочет извиниться перед Хиллари Клинтон

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      Моника Левински
      Моника Левински / Фото из открытых источников

      Моника Левински приняла участие в создании документального телепроекта "Дело Клинтона" и заявила, что попросила бы прощения у Хиллари Клинтон.

      Об этом экс-стажерка Белого дома рассказала изданию Vanity Fair.

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      По словам Моники, если бы она сегодня увидела Хилари, то приложила бы максимум усилий, чтобы искренне признаться ей, что сожалеет.

      Знаю, что поступила бы именно так, потому что в других сложных ситуациях поступала аналогичным образом. Раньше писала письма и просила у них прощения, в том числе у тех людей, которые оскорбляли меня. Мы становимся жертвами, когда теряем способность сопереживать,
      – сказала Левински.

      Напомним, бывшая первая леди США и Государственный секретарь Хиллари Клинтон сказала, что ее муж Билл принял правильное решение, отказавшись уходить в отставку после скандала с Моникой Левински.

      Кто такая Моника Левински?Она участница сексуально-политического скандала с участием экс-президента США Билла Клинтона.

      Об отношениях с главой Белого дома Моника рассказала своей сотруднице Линде Трипп, та начала записывать их телефонные разговоры, в которых они обсуждали эту тему, и впоследствии использовала эти пленки как доказательства.

      Когда в январе 1998 года Трипп узнала, что Моника принимала участие в качестве свидетеля в судебном иске против Клинтона (за сексуальные домогательства) и свидетельствовала в пользу Клинтона, Трипп передала пленки с записью телефонных разговоров Кеннету Старру, который расследовал другие скандалы с участием президента.

      Теги: Хиллари Клинтон Новости США
      Источник: 24 Канал
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