Моника Левински хочет извиниться перед Хиллари Клинтон

Моника Левински приняла участие в создании документального телепроекта "Дело Клинтона" и заявила, что попросила бы прощения у Хиллари Клинтон.

Об этом экс-стажерка Белого дома рассказала изданию Vanity Fair.

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По словам Моники, если бы она сегодня увидела Хилари, то приложила бы максимум усилий, чтобы искренне признаться ей, что сожалеет.

Знаю, что поступила бы именно так, потому что в других сложных ситуациях поступала аналогичным образом. Раньше писала письма и просила у них прощения, в том числе у тех людей, которые оскорбляли меня. Мы становимся жертвами, когда теряем способность сопереживать,

– сказала Левински.

Напомним, бывшая первая леди США и Государственный секретарь Хиллари Клинтон сказала, что ее муж Билл принял правильное решение, отказавшись уходить в отставку после скандала с Моникой Левински.

Кто такая Моника Левински?Она участница сексуально-политического скандала с участием экс-президента США Билла Клинтона.



Об отношениях с главой Белого дома Моника рассказала своей сотруднице Линде Трипп, та начала записывать их телефонные разговоры, в которых они обсуждали эту тему, и впоследствии использовала эти пленки как доказательства.



Когда в январе 1998 года Трипп узнала, что Моника принимала участие в качестве свидетеля в судебном иске против Клинтона (за сексуальные домогательства) и свидетельствовала в пользу Клинтона, Трипп передала пленки с записью телефонных разговоров Кеннету Старру, который расследовал другие скандалы с участием президента.