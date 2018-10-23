Автомобиль с Хиллари Клинтон попал в ДТП: видео

Бывшая первая леди США и Государственный секретарь Хиллари Клинтон попала в аварию.

Об этом сообщает издание TMZ.

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ДТП произошло в Нью-Джерси, куда Клинтон приехала принять участие в одном из политических мероприятий.

Автомобиль, в котором ехала Хиллари Клинтон с помощницей, заезжал в гараж секретной службы, не вписался в поворот и врезался в бетонный столб. Он со скрежетом остановился, наклонившись в сторону.

Скорость движения была небольшая, Клинтон сразу же вышла из машины.

Напомним, бывшая первая леди США и Государственный секретарь Хиллари Клинтон прокомментировала встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.