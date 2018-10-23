Автомобіль з Гілларі Клінтон потрапив у ДТП: відео

Колишня перша леді США і Державний секретар Гілларі Клінтон потрапила в аварію.

Про це повідомляє видання TMZ.

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ДТП сталася в Нью-Джерсі, куди Клінтон приїхала взяти участь в одному з політичних заходів.

Автомобіль, в якому їхала Гілларі Клінтон з помічницею, заїжджав в гараж секретної служби не вписався в поворот і врізався в бетонний стовп.Він зі скреготом зупинився, нахилившись в сторону.

Швидкість руху була невелика, Клінтон одразу ж вийшла з машини.

Нагадаємо, колишня перша леді США і Державний секретар Гілларі Клінтон прокоментувала зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна.