Клінтон прокоментувала зустріч Трампа з Путіним

Колишня перша леді США і Державний секретар Гілларі Клінтон прокоментувала зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це вона написала у Twiter.

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"Відмінний чемпіонат світу. Питання до президента Трампу про його зустріч із Путіним: ви знаєте, за яку команду граєте?", – заявила Клінтон напередодні зустрічі у Гельсінкі.

Після зустрічі президентів Клінтон додала: "Що ж, тепер ми знаємо".

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, глава Кремля розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою. Глава Білого дому Дональд Трамп зазначив, що він підняв питання про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та не звинувачував Росію у втручанні в президентські вибори. 13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 офіцерів російських розвідувальних служб у втручанні в американські вибори.