Клинтон прокомментировала встречу Трампа с Путиным

Бывшая первая леди США и Государственный секретарь Хиллари Клинтон прокомментировала встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом она написала в Twiter.

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"Отличный чемпионат мира. Вопрос к президенту Трампу о его встрече с Путиным: вы знаете, за какую команду играете?", – заявила Клинтон накануне встречи в Хельсинки.

После встречи президентов Клинтон добавила: "Что ж, теперь мы знаем".

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой. Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что он поднял вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и не обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы. 13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 офицеров российских разведывательных служб во вмешательстве в американские выборы.