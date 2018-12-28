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      Moody's повысило рейтинг "Метинвеста"

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      Moody's повысило рейтинг "Метинвеста"
      Moody's повысило рейтинг "Метинвеста" / Фото из открытых источников

      Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг компаний Metinvest B.V. до уровня B3 со стабильным прогнозом.

      Об этом сообщается в релизе на сайте агентства.

      В агентстве отметили, что рейтинг "Метинвеста" отражает интегрированную бизнес-модель компании, которая, по данным за первое полугодие 2018 года, самообеспечена железной рудой на 287%, коксом – на 14,5%, коксующимся углем – на 38%.

      Также при составлении рейтинга учитывалась близость объектов компании к основным экспортным рынкам, диверсификация активов и продаж, портфель продуктов с растущим акцентом на продукцию с высокой добавленной стоимостью, значительное улучшение финансовых показателей компании. Кроме того, агентство учло успешно проведенное в апреле 2018 года "Метинвестом" рефинансирование задолженности на $ 2,271 млрд.

      Напомним, Moody's повысило рейтинг Украины по Саа2 до Саа1.

      "Несмотря на большой объем экспорта "Метинвеста", компания остается подверженной влиянию политической, правовой, налоговой, нормативной и операционной среды Украины, учитывая то, что все железорудные и металлургические предприятия компании, а также основная масса прокатных мощностей расположены в Украине", – говорится в сообщении.

      При этом Moody's подчеркивает, что холдинг генерирует 70% – 75% выручки от продаж на международных рынках.

      Теги: Новости Украины Металургия
      Источник: 24 Канал
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