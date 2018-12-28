Moody's підвищило рейтинг "Метінвесту"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг компаній Metinvest B.V. до рівня B3 зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляється в релізі на сайті агентства.

В агентстві зазначили, що рейтинг "Метінвесту" відображає інтегровану бізнес-модель компанії, яка, за даними за перше півріччя 2018 року, самозабезпечена залізною рудою на 287%, коксом – на 145%, коксівним вугіллям – на 38%.

Також при складанні рейтингу враховувалася близькість об'єктів компанії до основних експортних ринків, диверсифікація активів і продажів, портфель продуктів зі зростаючим акцентом на продукцію з високою доданою вартістю, значне поліпшення фінансових показників компанії. Крім того, агентство врахувало успішно проведене в квітні 2018 року "Метінвестом" рефінансування заборгованості на $2,271 млрд.

Нагадаємо, Moody's підвищило рейтинг України з Саа2 до Саа1.

"Не дивлячись на великий обсяг експорту "Метінвесту", компанія залишається схильною до впливу політичної, правової, податкової, нормативної та операційного середовища України, враховуючи т, що всі залізорудні та металургійні підприємства компанії, а також основна маса прокатних потужностей розташовані в Україні", – йдеться в повідомленні.

При цьому Moody's підкреслює, що холдинг генерує 70% -75% виручки від продажів на міжнародних ринках.