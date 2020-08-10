На Днепровско-Бугском лимане в Херсонской области работники рыбоохранного патруля зафиксировали массовую гибель рыбы. Что спровоцировало мор – пока выясняют, впрочем, эксперты успели заметить: водоем имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода.

О ситуации информирует пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства. Там добавляют: зафиксирована гибель рыбы 9 августа возле села Софиевка Белозерского района.

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Во время рейда зафиксировано массовое удушье водных биоресурсов. При обследовании 2 километров участка водоема выявлено около 1,6 миллиона экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого,

– говорится в сообщении.



Мор рыбы на Днепровско-Бугском лимане



Погибло ориентировочно 1,6 миллиона рыб



Причина мора пока неизвестна, но от воды несет сероводородом

Почему возник массовый мор рыбы: