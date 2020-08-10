Массовый мор рыбы на Херсонщине: погибло более миллиона экземпляров – ужасающие фото
На Днепровско-Бугском лимане в Херсонской области работники рыбоохранного патруля зафиксировали массовую гибель рыбы. Что спровоцировало мор – пока выясняют, впрочем, эксперты успели заметить: водоем имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода.
О ситуации информирует пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства. Там добавляют: зафиксирована гибель рыбы 9 августа возле села Софиевка Белозерского района.
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Во время рейда зафиксировано массовое удушье водных биоресурсов. При обследовании 2 километров участка водоема выявлено около 1,6 миллиона экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого,
– говорится в сообщении.
Мор рыбы на Днепровско-Бугском лимане
Погибло ориентировочно 1,6 миллиона рыб
Причина мора пока неизвестна, но от воды несет сероводородом
Почему возник массовый мор рыбы:
- Это пока выясняют. Впрочем, рыбпатрульные установили, что вода в водоеме имеет специфический цвет с запахом сероводорода.
- Чтобы определить причины и условия мора, инспекторы отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы.
- Их передадут компетентным органам для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.
- О ситуации уже сообщили в Государственную экологическую инспекцию в Херсонской области, управление Госпродпотребслужбы в регионе, бассейновому управлению водных ресурсов нижнего Днепра, Национальному природному парку "Нижнеднепровский" и Херсонской областной государственной администрации.