Масовий мор риби на Херсонщині: загинуло понад мільйон екземплярів – жахаючі фото
На Дніпровсько-Бузькому лимані у Херсонській області працівники рибоохоронного патруля зафіксували масову загибель риби. Що спровокувало мор – поки з’ясовують, втім, експерти встигли помітити: водойма має специфічний колір з характерним запахом сірководню.
Про ситуацію інформує пресслужба Державного агентства рибного господарства. Там додають: зафіксували загибель риби 9 серпня біля села Софіївка Білозерського району.
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Під час рейду зафіксовано масову задуху водних біоресурсів. Під час обстеження 2 кілометрів ділянки водойми виявлено близько 1,6 мільйона екземплярів загиблого бичка, краснопірки та карася сріблястого,
– мовиться у повідомленні.
Мор риби на Дніпровсько-Бузькому лимані
Загинуло орієнтовно 1,6 мільйона рибин
Причина мору поки невідома, але від води несе сірководнем
Чому виник масовий мор риби:
- Це поки з’ясовують. Втім, рибпатрульні встановили, що вода у водоймі має специфічний колір з запахом сірководню.
- Щоб визначити причини та умови мору, інспектори відібрали проби води та зразки загиблої риби.
- Їх передадуть компетентним органам для проведення повного гідрохімічного та мікробіологічного аналізу.
- Про ситуацію вже поінформували Державну екологічну інспекцію у Херсонській області, управління Держпродспоживслужби у регіоні, Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра, Національний природний парк "Нижньодніпровський" та Херсонську обласну державну адміністрацію.