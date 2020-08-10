На Дніпровсько-Бузькому лимані у Херсонській області працівники рибоохоронного патруля зафіксували масову загибель риби. Що спровокувало мор – поки з’ясовують, втім, експерти встигли помітити: водойма має специфічний колір з характерним запахом сірководню.

Про ситуацію інформує пресслужба Державного агентства рибного господарства. Там додають: зафіксували загибель риби 9 серпня біля села Софіївка Білозерського району.

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Під час рейду зафіксовано масову задуху водних біоресурсів. Під час обстеження 2 кілометрів ділянки водойми виявлено близько 1,6 мільйона екземплярів загиблого бичка, краснопірки та карася сріблястого,

– мовиться у повідомленні.



Мор риби на Дніпровсько-Бузькому лимані



Загинуло орієнтовно 1,6 мільйона рибин



Причина мору поки невідома, але від води несе сірководнем

Чому виник масовий мор риби: