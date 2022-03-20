Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал Польшу настоящим другом Украины. Он подчеркнул, что польский премьер Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь нашему государству восстановиться.

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План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты России бьют по нашим городам.

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что разрушение гражданской инфраструктуры – это война России против Украины.

Заметим, на заседании Европейского Совета польские политики будут говорить о создании для Украины второго "плана Маршала". По словам Моравецкого, в первую очередь к нему должны приобщиться самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию".

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