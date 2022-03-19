По словам Моравецкого, это должен быть крупный общеевропейский план восстановления. И он лично будет об этом говорить.

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Сегодня в Украине царит страх, но он соединен с отвагой военнослужащих, которые воюют и надеждой всего народа, целого общества на восстановление суверенного государства после войны. Эта надежда должна опираться на реальный фундамент, а этот реальный фундамент – План Маршалла №2 для Украины,

– подчеркнул польский премьер.

Он убеждает, что к этому плану должны приложиться, прежде всего, самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию".

"Из-за этого они со стороны Европы ответственны за то, чтобы построить план восстановления Украины. Польша также в этом вопросе помогает", – сказал Моравецкий.

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