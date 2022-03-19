За словами Моравецького, це має бути великий загальноєвропейський план відбудови. І він особисто про це говоритиме.

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Сьогодні в Україні панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, й надією всього народу, цілого суспільства на відбудову суверенної держави після війни. Ця надія має спиратися на реальний фундамент, а цим реальним фундаментом є План Маршалла №2 для України,

– наголосив польський прем'єр.

Він переконує, що до цього плану мають докластися насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

"Через це вони з боку Європи відповідальні за те, щоб збудувати план відновлення України. Польща також у цьому питанні допомагає", – сказав Моравецький.

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