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      Мораторий на продажу земли должен быть продлен, – Тимошенко

      23 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / newsone.ua

      Юлия Тимошенко призывает парламент продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

      Об этом она сказала во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, говорится на сайте партии.

      Как отметила лидер "Батькивщины", инициированный ею законопроект №5476 о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли зарегистрирован в Верховной Раде еще в 2016 году и он прошел профильный комитет.

      К тому же, отметила политик, сейчас все аграрии по всей стране собираются прийти к стенам парламента и требовать пролонгации моратория. И фракция "Батькивщина" поддерживает их требования.

      Учитывая это, Юлия Тимошенко предложила объединить все законопроекты от других фракций, которые касаются этого вопроса, выйти на консолидированное решение парламента и принять совместный законопроект о продлении моратория.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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