Мораторій на продаж землі має бути продовжено, – Тимошенко

Юлія Тимошенко закликає парламент продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі.

Про це вона наголосила під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, йдеться на сайті партії.

Як зазначила лідер "Батьківщини", ініційований нею законопроект №5476 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі зареєстрований у Верховній Раді ще в 2016 році і він пройшов профільний комітет.

До того ж, зазначила політик, зараз всі аграрії по всій країні збираються прийти до стін парламенту і вимагати пролонгації мораторію. І фракція "Батьківщина" підтримує їхні вимоги.

З огляду на це Юлія Тимошенко запропонувала об’єднати всі законопроекти від інших фракцій, які стосуються цього питання, вийти на консолідоване рішення парламенту і ухвалити спільний законопроект про продовження мораторію.