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      Мораторій на продаж землі має бути продовжено, – Тимошенко

      62 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / newsone.ua

      Юлія Тимошенко закликає парламент продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі.

      Про це вона наголосила під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, йдеться на сайті партії.

      Як зазначила лідер "Батьківщини", ініційований нею законопроект №5476 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі зареєстрований у Верховній Раді ще в 2016 році і він пройшов профільний комітет.

      До того ж, зазначила політик, зараз всі аграрії по всій країні збираються прийти до стін парламенту і вимагати пролонгації мораторію. І фракція "Батьківщина" підтримує їхні вимоги.

      З огляду на це Юлія Тимошенко запропонувала об’єднати всі законопроекти від інших фракцій, які стосуються цього питання, вийти на консолідоване рішення парламенту і ухвалити спільний законопроект про продовження мораторію.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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