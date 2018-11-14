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      Мораторий на вырубку лесов надо вводить немедленно, – Тимошенко

      52 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Новая власть введет мораторий на вырубку украинских лесов и привлечет к ответственности всех, кто виновен в уничтожении природных ресурсов Украины.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время пресс-конференции в Киеве, говорится на сайте партии.

      Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что вырубка лесов – это отдельный трагический вопрос для Украины.

      "Украина сейчас заняла первое место по экспорту в ЕС нелегальной древесины. И это не мы определили, а британская неправительственная организация. За последние 4,5 года контрабанда древесины в ЕС выросла на 75%. Вырубка нелегальная идет массовая", – констатировала она.

      Она убеждена, что сегодня только 11% территории Украины является залесенной, а это уже показатель, который граничит с показателем экологической катастрофы.

      Юлия Тимошенко напомнила, что недавно в парламенте приняли законопроект, который вводит мораторий на вырубку лесов.

      "Этот законопроект вводил не только мораторий на вырубку лесов, он еще и вводил уголовную ответственность тех людей, которые занимаются нелегальной вырубкой лесов", – сообщила она и отметила, что президент Порошенко наложил вето на этот закон.

      "Это означает, что он сообщник, что он участвует в распределении этих денег, которые получают от нелегального экспорта древесины", – подытожила Юлия Тимошенко.

       

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко Экология ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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