Мораторій на вирубку лісів треба запроваджувати негайно, – Тимошенко

Нова влада запровадить мораторій на вирубку українських лісів і притягне до відповідальності всіх, хто винен у знищенні природних ресурсів України.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час прес-конференції у Рівному, йдеться на сайті партії.

Лідер "Батьківщини" наголосила, що вирубка лісів – це окреме трагічне питання для України.

"Україна зараз посіла перше місце за експортом до ЄС нелегальної деревини. І це не ми визначили, а британська неурядова організація. За останні 4,5 роки контрабанда деревини до ЄС зросла на 75%. Вирубка нелегальна йде масова", – констатувала вона.

Вона переконана, що на сьогодні лише 11% території України заліснені, а це вже показник, який межує з показником екологічної катастрофи.

Юлія Тимошенко нагадала, що нещодавно в парламенті ухвалили законопроект, який запроваджує мораторій на вирубку лісів.

"Цей законопроект запроваджував не тільки мораторій на вирубку лісів, він ще й запроваджував кримінальну відповідальність тих людей, які займаються нелегальною вирубкою лісів", – повідомила вона і зауважила, що президент Порошенко наклав вето на цей закон.

"Це означає, що він спільник, що він бере участь у розподіленні цих грошей, які отримують від нелегального експорту деревини", – підсумувала Юлія Тимошенко.