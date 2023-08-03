Моравецкий и Науседа встретились в Сувальском коридоре, где Россия угрожает вагнеровцами
Источник:Reuters
Премьер Польши и президент Литвы встретились в польском городе Сувалки возле Сувальского коридора, относительно которого угрожает Россия. Именно он соединяет страны Балтии и НАТО, а также отделяет Калининградскую область России и территорию Беларуси.
Следует отметить, что встреча состоялась 3 августа после того, как белорусские вертолеты залетели на территорию Польши. Перед этим польская сторона заявляла о переброске вагнеровцев в район Сувальского коридора.
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О чем говорили Моравецкий и Науседа
Польский политик Матеуш Моравецкий при встрече с президентом Литвы в очередной раз заявил, что вагнеровцы перемещаются ближе к восточному флангу НАТО, чтобы дестабилизировать военный Альянс.
Мы должны осознавать, что количество провокаций будет расти... Группа "Вагнера" чрезвычайно опасна, и их перебрасывают на восточный фланг, чтобы дестабилизировать НАТО,
– сказал польский премьер.
Президент Литвы заявил, что в Беларуси может находиться ориентировочно более 4 тысяч вагнеровцев.
"Нужно говорить не только о мерах на национальном уровне, но и о том, что делать, если эта ситуация еще больше усложнится, включая закрытие границы с Беларусью", – сказал Гитанас Науседа.
Он пояснил, что эти действия должны быть скоординированы между Польшей, Литвой и Латвией.
Вагнеровцы у литовской границы
Литовский президент отметил, что они обсудили ситуацию с безопасностью на границах и назвал встречу "продуктивной".
"Присутствие наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси является дополнительным фактором риска для безопасности Литвы, Польши и союзников по НАТО. Мы остаемся внимательными и готовы к любому возможному развитию событий", — отметил политик.
Кроме того, Науседа сказал, что часть вагнеровцев находится вплотную к границе с Литвой, заняв позиции в Гродненской области Беларуси.
…Это означает, что такое расположение очень удобно для осуществления провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах,
– объяснил Науседа.
Однако президент Литвы заверил, что касательно этого страна уже приняла меры. В частности, усилила охрану границы, есть подготовленные и обновленные планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии.
По его словам, провокации вагнеровцев будут рассматривать как часть действий России. Однако добавил, что Литва внимательно следит за ситуацией и готова принять меры по противодействию всем угрозам своей безопасности, в том числе и угрозе от ЧВК "Вагнер".
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Что этому предшествовало
- После неудачного мятежа Пригожина Россия перебросила вагнеровцев в Беларусь. Уже 29 июля польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что ориентировочно 100 вагнеровцев двигаются из Беларуси в сторону Сувальского коридора.
- Именно этот коридор является одним из наиболее горячих точек в Европе. Инфраструктурные и организационные недостатки мешают НАТО быстро реагировать в случае угрозы со стороны России или Беларуси. Но последние проявляют большой интерес к этому региону, в случае эскалации потенциального конфликта со странами НАТО.
- Уже 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве сказали, что они летели на очень малой высоте, поэтому радиолокационные системы сначала их не заметили. То есть Польша не сбила вражескую авиацию.
- В НАТО заявили, что находятся на постоянной связи с польскими властями и сделают все необходимое, чтобы территория Альянса находилась в безопасности. В США сказали, что стоят на страже безопасности Североатлантического союза.