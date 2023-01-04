Об этом 24 Каналу рассказал польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура. По его словам, поляки надеялись, что национальным героем Украины станет Симон Петлюра, но фактически стал Степан Бандера.

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Все ради выборов

Польский ученый отметил, что поляки в 90-е думали, кто же будет национальным героем Украины и надеялись, что это будет не Бандера, но произошло совсем наоборот.

Польская интеллигенция рассчитывала, надеялась на то, что Симон Петлюра, как самый благоприятный к полякам украинский политик будет этим национальным героем, но история сложилась иначе. Никто никому не выбирает героев. Хотя здесь, конечно, нигде правду не деть, личность Степана Бандеры никогда не будет объединять поляков и украинцев,

– сказал Купидура.

Ришард Купидура убежден, что позиция польского правительства не связана с шантажом Украины, мол, не празднуйте и не героизируйте Бандеру, иначе мы не будем помогать вам. Здесь больше речь идет о внутренней политике и необходимости выиграть выборы для действующей власти.

Общественный деятель также отметил, что инициатива упрекнуть Украину – это позиция правительства, а не президента, а потому стоит на это смотреть сквозь призму предстоящих выборов в Польше, где именно глава правительства будет участвовать.

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По словам Купидура, руководящая партия хочет максимально собрать голоса радикальных слоев населения, поэтому стоит ожидать подобных заявлений в июле, когда будет годовщина Волынской трагедии.

Критических заявлений также следует ожидать в июле во время очередной годовщины Волынской, в Украине называют трагедии, а Польше называют резни,

– сказал ученый.

Преимущественно такие заявления направлены на внутреннюю аудиторию для ободрения сторонников исторических конфликтов.

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