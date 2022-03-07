Из Украины уже выехали более миллиона беженцев. Такие данные по состоянию на 7 марта – на 12-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Как Польша будет принимать беженцев
В Польшу приехало уже более 1 миллиона беженцев, большинство – женщины и дети, пока мужчины защищают свою землю. Украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев,
– говорится в сообщении.
Объяснили, что граждане Украины смогут работать в Польше и будут иметь доступ к госуслугам на общих основаниях.
Также в Госпогранслужбе добавили:
- срок пребывания может быть продлен еще на 18 месяцев, в целом граждане Украины могут пробыть в Польше до 3 лет;
- поляки, принимающие у себя украинских беженцев, получат финподдержку от государства – ориентировочно 8,7 доллара в день или около 263 – в месяц.
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