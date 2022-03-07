З України вже виїхали понад мільйон біженців. Такі дані станом на 7 березня – на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

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Як Польща прийматиме біженців

До Польщі приїхало вже понад 1 мільйон біженців, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю. Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців,

– мовиться у повідомленні.

Пояснили, що громадяни України зможуть працювати у Польщі та матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.

Також у Держприкордонслужбі додали:

термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до 3 років;

поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави – орієнтовно 8,7 долара на день, або близько 263 – на місяць.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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