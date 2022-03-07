Українська делегація уже прибула на переговори з Росією. Третій раунд переговорів розпочнеться через кілька хвилин.

Увага Переговори з Росією почнуться за декілька хвилин

Кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка серйозно вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни,

– зазначив Подоляк.

Про що мова?

В інфопросторі ходять чутки, що Москва хоче повернути Януковичу президентство, а прем'єром зробити Бойка. Мовляв, Янукович уже вилетів з Москви до Мінська.

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