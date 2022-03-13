Люди в сети писали, что буквально с первого дня войны в Украине госпитали в пограничных белорусских городах стали принимать раненых россиян. А морги – убитых.

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Белорусы заметили странные движения у моргов

Журналисты "Радио Свобода" отметили со ссылкой на собственные источники, что белорусские медики подписали соглашение о неразглашении. Причем под угрозой увольнения.

И не удивительно, ведь с начала марта морги в Мозыре и в Гомеле переполнены трупами россиян.

На прошлой неделе из Мозыря их погружали в поезда российской железной дороги.

Трупов было нереально много! Люди, стоявшие на станции Мозырь, были просто шокированы количеством тел, загруженных в поезд,

– рассказал житель города.

По его же словам, когда люди начали снимать видео, военные их хватали и приказывали удалять. А в селе Каменка под Мозырем кладбище огородили и поставили охрану.

Другой источник сообщил СМИ, что госпиталь в Мозыре и сейчас переполнен ранеными россиянами. А местные там не могут сделать даже рентген.

Также жители Гомеля рассказали, что видеть автобусы и грузовики с убитыми – обычное дело в областном центре.

В Гомельском центре радиационной медицины российские врачи заняли несколько этажей.

Раненых доставляют и в госпиталь в Костюковке, больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.