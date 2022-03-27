Кафиры подняли 5 самолетов и подогнали 4 корабля

Об обстрелах города рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, на 5 – 6 день войны оккупанты вели по Мариуполю непрерывный огонь из "Градов", артиллерии и систем "Буратино".

Однако Мариуполь остается украинским, – мэр Бойченко рассказал о ситуации в городе

После того, как оккупанты поняли, что не могут пробить оборону Мариуполя – они подняли в небо авиацию.

Начиная с 5 – 6 дней войны, оккупанты вели непрерывный огонь из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что и так нельзя пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию,

– сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя отметил, что сначала в небе было два самолета, после чего враг поднял еще три воздушных судна. Бойченко рассказал, что враг вел огонь по мирным кварталам.

По словам городского главы, когда оккупант ы осознали, что авиация также не сработала, они "подогнали четыре корабля, стали на Белосарайской косе и с Азовского моря стали бить по Мариуполю".

Самолеты летят из Крыма – как на работу

Бойченко рассказал, что у Мариуполя не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать город с воздуха. Несмотря на это украинские военные сбили два самолета и потопили одну вражескую лодку.

Обстрелы авиацией начались практически с третьей недели войны и не утихали до вчерашних суток. Самолеты летят из Крыма – как на работу, каждые полчаса,

– заявил мэр Мариуполя.

Он напомнил об обстреле роддома и драмтеатра. По словам Бойченко, Россия совершает геноцид.

"Надо понимать, что у них не было задачи проводить "освободительную операцию". В городе проживало 50% этнических россиян. Они просто берут и уничтожают всех. Не было задачи кого-то освобождать. Задача была – стереть город с лица земли вместе с жителями. Это геноцид, иначе происходящее назвать нельзя", – сказал городской глава.

Бойченко заверил, что Путина и всю российскую армию ждет военный трибунал, потому что они совершаются военные преступления.