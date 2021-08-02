Во время выполнения тренировки в определенном районе отработали элементы тактического маневрирования, меры по спасению человека, выпавшего за борт, передачу грузов, а также практические действия по буксировке.
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Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование подготовки и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп,
– отметили моряки ВСУ.
- Украина привлекла патрульный катер типа Айленд "Славянск".
- Грузия – катер Айленд "Очамчири" и патрульный катер"Сухуми".
Моряки из Украины и Грузии провели в Черном море совместные учения / Фото ВМС ВСУ