Під час виконання тренування у визначеному районі відпрацювали елементи з тактичного маневрування, заходи порятунку людини, що випала за борт, передачу вантажів, а також практичні дії з буксирування.
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Метою заходу було підтримання безпеки у Чорному морі, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп,
– зазначили моряки ЗСУ.
- Україна залучила патрульний катер типу Айленд "Слов'янськ".
- Грузія – катер Айленд "Очамчірі" та патрульний катер "Сухумі".
Моряки з України та Грузії провели у Чорному морі спільні навчання / Фото ВМС ЗСУ