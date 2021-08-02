Під час виконання тренування у визначеному районі відпрацювали елементи з тактичного маневрування, заходи порятунку людини, що випала за борт, передачу вантажів, а також практичні дії з буксирування.

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Метою заходу було підтримання безпеки у Чорному морі, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп,

– зазначили моряки ЗСУ.

Україна залучила патрульний катер типу Айленд "Слов'янськ".

Грузія – катер Айленд "Очамчірі" та патрульний катер "Сухумі".

Зверніть увагу! Усі елементи навчань були сплановані та відпрацьовані відповідно до стандартів та процедур НАТО.

Моряки з України та Грузії провели у Чорному морі спільні навчання / Фото ВМС ЗСУ