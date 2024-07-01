Моряков попросили о помощи в спасении гражданских лиц, которых волнами отнесло в открытое море. Историю со счастливым финалом рассказало управление коммуникаций Командования Военно-морских сил ВСУ.

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Военные моряки спасли людей

В Военно-Морские Силы ВСУ обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета.

Экипажем одного из катеров национального флота был проведен поиск и спасение людей, потерпевших бедствие на воде,

– сообщили в пресс-службе.

К счастью, пятеро гражданских лиц были успешно спасены и доставлены к берегу.

Важно! В ВМС ВСУ неоднократно подчеркивали соблюдение правил безопасности на воде, поскольку многие несчастные случаи происходят из-за неуважения к этим правилам, в частности из-за купания в опасных местах или в нетрезвом состоянии.

Опасные ситуации в открытом море происходят нередко, в частности в пляжный сезон. В июне этого года морпехи ВСУ также спасли мужчину. Тогда во время выполнения задач в Черном море экипаж одного из катеров получил указание о поиске гражданского, которого волны отнесли в открытое море.