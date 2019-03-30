Моряки Украины и Франции провели уникальную совместную операцию

Украинские военные ВСУ совместно с военными моряками французского тральщика Capricorne провели поиск, идентификацию и уничтожение подозрительных и взрывоопасных предметов.

Уникальность операции заключалась в том, что ее впервые провели на участке Черного моря, прилегающей к акватории порта "Южный", который со времен Второй мировой войны запрещен для гражданского судоходства.

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Начальник поисково-спасательной службы Военно-Морских сил ВСУ Алексей Нестеров отметил, что это был первый подобный опыт работы с французскими коллегами.

К этому времени мы уже обезвреживали взрывоопасные предметы времен различных мировых войн, которые находили в море у берегов Крыма и в водах реки Дунай. Но особенность проведения поисковых действий в ходе этой операции заключалась прежде всего в современном оборудовании, которое находится на вооружении кораблей НАТО,

– отметил Нестеров.

Он также добавил, что благодаря мощному встроенному в корпус корабля сонару, несмотря на препятствия и плохую видимость все же удалось быстро просканировать дно и выявить подозрительные предметы.

Отмечается, что поиск, идентификация и уничтожение взрывоопасных предметов в Черном море вблизи украинского побережья будет продолжаться и в дальнейшем. К будущим операциям планируют привлечь гораздо больше сил и ресурсов как ВМС ВСУ, так и флотов стран-партнеров в военно-морском сотрудничестве.