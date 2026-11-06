Надолго ли задержится первый снег: синоптик предупредил об изменении погоды

Погода

Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, текущие погодные условия все в большей степени определяются притоком воздушных масс, а не солнечным прогревом.

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Циклон откроет путь арктическому воздуху

Ночью 5 ноября метеостанции зафиксировали самые низкие температурные показатели в Ровенской области, а именно в городе Дубно. Там столбики термометров опустились до -4,9 градуса. Такое похолодание вызвано адвекцией холодного воздуха с севера Скандинавии и охлаждением земли.

Погодная ситуация изменится уже 6 ноября из-за масштабной циклонической системы, которая охватит территорию от Баренцева до Черного морей. Постригань пояснил, что в ее пределах сформировался небольшой, но активный циклон, который быстро смещается с севера на юг.

Откроется путь для арктического вторжения. Ветер северных румбов и дождь, местами с мокрым снегом, будут усиливать ощущение холода– написал синоптик.

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Температурный фон в пятницу будет колебаться в пределах всего +1...+6 градусов тепла в течение суток. В ночь на субботу, 7 ноября, возможны осадки в виде снега, "который не задержится надолго", добавил Постригань.

К слову, ранее синоптики прогнозировали, что в пятницу на Западе, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

К тому же выходные для большинства областей начнутся с первого небольшого снега. При этом ночью столбики термометров местами опустятся до -5 градусов мороза.