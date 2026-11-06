Чи на довго затримається перший сніг: синоптик попередив про зміну погоди

Погода

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, поточні погодні умови дедалі більше визначаються надходженням повітряних мас, а не сонячним прогрівом.

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Циклон відкриє шлях арктичному повітрю

Уночі 5 листопада метеостанції зафіксували найнижчі температурні показники на Рівненщини, а саме у місті Дубно. Там стовпчики термометрів опустилися до -4,9 градуса. Таке похолодання спричинили адвекція холодного повітря з півночі Скандинавії та вихолоджування землі.

Погодна ситуація зміниться вже 6 листопада через масштабну циклонічну систему, що охопить територію від Баренцевого до Чорного морів. Постригань пояснив, що у її межах сформувався невеликий, але активний циклон, який швидко зміщується з півночі на південь.

Відкриється шлях для арктичного вторгнення. Вітер північних румбів та дощ, місцями з мокрим снігом, посилюватимуть відчуття холоду– написав синоптик.

Температурний фон у п'ятницю коливатиметься в межах усього +1...+6 градусів тепла впродовж доби. У ніч проти суботи, 7 листопада, можливі опади у вигляді снігу, "який не затримається надовго", додав Постригань.

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До слова, раніше синоптики прогнозували, що у п'ятницю на Заході, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

До того ж вихідні для більшості областей почнуться з першого невеликого снігу. При цьому вночі стовпчики термометрів місцями опускатимуться до -5 градусів морозу.