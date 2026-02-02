В Украине будет -30: в Укргидрометцентре назвали дату новой волны морозов

Вскоре в Украине температура воздуха несколько возрастет, однако в дальнейшем ожидается возвращение холодного воздуха и новой волны морозов. Снижение показателей возможно уже с началом следующей недели.

Такую информацию рассказала начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина.

Смотрите также Сильные морозы ударят в большинстве областей, местами – снег: прогноз погоды на 3 февраля

Когда снова похолодает?

По ее словам, в эпицентре самых сильных морозов этой зимой оказались северные регионы, в частности Черниговская и Сумская области. Там в ближайшие ночи возможно снижение в пределах от 28 до 30 градусов мороза в ночные часы.

Еще два дня нужно потерпеть. Морозы отступят, но ненадолго. Уже с 9 числа снова зайдет холодный воздух с севера,

– предупредила она.

Согласно прогнозам, самой холодной станет ночь на 3 февраля, после чего морозы ослабнут. На северо-востоке еще будет держаться мороз до 25 градусов мороза, но потом, как говорит метеоролог, он ослабнет до 18 градусов мороза.

Аномальны ли такие морозы?

Наталья Голеня объяснила, что снижение до 30 градусов мороза не являются рекордными для Украины. В 2012 году в Киевской области, в частности в Барышевке, температура снижалась до -32, тогда как в самом Киеве фиксировали -26,8 градуса.

Абсолютный минимум в Украине составляет минус 42 градуса, такой показатель в свое время зафиксировали в Луганске. Для Киевской области рекорд холода достигает -39,4, а в столице самая низкая температура -32 градуса была еще в 1950-х годах.

Она также напомнила, что в последние годы температура до -20 в Киеве фиксировалась зимой 2021 года, и отметила, что такие морозы не являются аномальными, потому что хоть они происходят нечасто, но характерны для нашего климата.

Как изменится погода на этой неделе?