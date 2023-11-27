Руководитель пресс-службы Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ ответила украинцам на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время в нашей стране морозы.

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Придут ли в Украину скоро морозы

По словам Натальи Птухи, Трескучих морозов в Украине в ближайшее время не предвидится. На юге нашей страны температура вообще может превышать 10 градусов тепла.

Значительного снижения температуры, трескучих морозов в ближайшее время не предполагается. Напротив, по югу страны в конце недели температурные показатели могут быть выше +10 градусов. Это достаточно высоко как для начала декабря, и соответственно весь снежный покров, который сейчас там образовался по южным областям, по восточным, будет таять, и уже в конце недели его практически не будет.

– сказала она.

Она также напомнила, что в среду в этих областях будет проходить циклон с дождем, поэтому снеговой покров в этих регионах растает.

Однако, несмотря на отсутствие сильных морозов, снег может еще оставаться на Волыни, а также в Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

В Украине движется новый южный циклон