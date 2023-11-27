Руководитель пресс-службы Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ ответила украинцам на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время в нашей стране морозы.
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Придут ли в Украину скоро морозы
По словам Натальи Птухи, Трескучих морозов в Украине в ближайшее время не предвидится. На юге нашей страны температура вообще может превышать 10 градусов тепла.
Значительного снижения температуры, трескучих морозов в ближайшее время не предполагается. Напротив, по югу страны в конце недели температурные показатели могут быть выше +10 градусов. Это достаточно высоко как для начала декабря, и соответственно весь снежный покров, который сейчас там образовался по южным областям, по восточным, будет таять, и уже в конце недели его практически не будет.
– сказала она.
Она также напомнила, что в среду в этих областях будет проходить циклон с дождем, поэтому снеговой покров в этих регионах растает.
Однако, несмотря на отсутствие сильных морозов, снег может еще оставаться на Волыни, а также в Ровенской, Житомирской и Киевской областях.
В Украине движется новый южный циклон
- Наталья Птуха сообщила, что с юго-запада в Украину двигается новый циклон. Он охватит больше областей, чем циклон 26 – 27 ноября, однако будет отличаться.
- Начиная с вечера вторника, циклон зайдет на западные области, а в ночь на среду придется самая активная фаза.
- На этот раз холоднее всего будет именно в западных областях – там преимущественно будет идти снег, а температура воздуха будет днем и ночью от 0 до -6 градусов мороза. В других регионах будет идти мокрый снег или дождь.
- Во время активности циклона ожидаются порывы ветра в пределах 15 – 22 м/с, однако в западных областях порывы ветра могут быть больше.