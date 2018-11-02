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      Мороз до -14: синоптик рассказал, когда начнется холодная погода в ноябре

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      Синоптик рассказал, когда в ноябре ударят морозы
      Синоптик рассказал, когда в ноябре ударят морозы / Фото из открытых источников

      В ноябре украинцам стоит ожидать серьезных температурных качелей. В начале месяца будет относительно тепло, однако в 20-х числах начнется существенное похолодание и ударят морозы.

      Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Апостроф".

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      С 1 по 7 ноября ожидается плюсовая температура. Дневные показатели будут достигать 10-12 градусов выше нуля, а ночные 5-7 градусов. С 7 по 9 ноября ожидаются минусовые температуры, но "минус" будет небольшой: 1-3 градуса. С 9 по 20 ноября четыре раза столбик термометра пересечет отметку 0 градусов – 4 дня будет плюсовая температура, 4 дня будет держаться "минус", а потом снова "плюс". Но разница температур будет небольшой: от 1-3 мороза до 2-4 тепла,
      – рассказал синоптик.

      В то же время, по словам Горбаня, существенное похолодание наступит с 22 ноября и продержится несколько дней – примерно до 27 числа.

      "9-14 мороза ночью, а последние 3 дня ноября снова будет плюсовая температура", – добавил он.

      via GIPHY

      Синоптик пояснил, что ноябрьская погода вообще отличается своей изменчивостью.

      "Переходы от тепла к холоду и обратно довольно часты, вот почему нередко в ноябре на один и тот же день приходятся иногда противоречивые приметы", – пояснил Горбань.

      Напомним, ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что погода в последний месяц осени в Украине будет прохладной, однако не слишком дождливой. Синоптики прогнозируют, что в ноябре средняя месячная температура воздуха составит +1 +7 градусов тепла, поэтому сильных и долгих морозов ожидать не стоит.

      Теги: Новости Украины Новости политики Суровые морозы Погода
      Источник: 24 Канал
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